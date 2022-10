Sprawdzian w Twardogórze zaliczony. TAURON Giganci Siatkówki wrócą tu za rok?

Po turnieju męskim miesiąc temu, przyszedł czas na historyczną, pierwszą edycję TAURON Gigantów Siatkówki w wykonaniu kobiet. Puchar do góry uniosły siatkarki mistrza Polski Chemika Police, a gospodarzem imprezy była dolnośląska Twardogóra. No i trzeba powiedzieć, że spisała się znakomicie.

Hala w Twardogórze jest niewielka - to prawda. Na „Gigantów Siatkówki” dobudowano więc trochę trybun. Na męskim turnieju był właściwie komplet kibiców. Na żeńskim było ich mniej, ale atmosferę i tak mieliśmy bardzo dobrą. Warto pochwalić ludzi z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dyr. Jan Świerad), bo wraz z ekipą Gigantów Siatkówki stworzyli naprawdę dobry, organizacyjny team. Z tego co słyszymy miejsce na tyle się sprawdziło, że przyszłoroczna edycja - zarówno męska, jak i żeńska - także gościć będzie w tym mieście. To dobra informacja dla Dolnego Śląska, że turniej zostaje u nas. To wszak tylko godzinę jazdy od Wrocławia.