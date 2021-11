SPRAWA IGORA STACHOWIAKA. Ojciec zabitego mężczyzny wyznacza nagrodę! Przeczytajcie szczegóły

Rok temu Superwizjer TVN ujawnił słynne dziś nagranie z toalety komisariatu przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu. Widać na nim wstrząsające sceny, jak policjanci torturują młodego mężczyznę, rażąc go prądem. Niedługo potem Igor Stachowiak zmarł.

Gdy film został upubliczniony, szefowie policji przekonywali, że nie mieli dostępu do nagrań z kamery paralizatora. Pojawiły się informacje, że film został kilkukrotnie skopiowany, sprawą zajęła się opolska prokuratura.

Czy to jedyne nagranie, na którym widać, co działo się z Igorem Stachowiakiem po jego zatrzymaniu? Rodzina zmarłego uważa, że prokuratura i sąd analizowali tylko krótki fragment tego, co zarejestrowały kamery i że muszą istnieć inne nagrania.