SPRAWA IGORA STACHOWIAKA. Dziś zapadł wyrok: policjanci idą do więzienia!

Najsurowiej skazany policjant to ten, który raził zatrzymanego młodego mężczyznę paralizatorem. Chciał go w ten sposób zmusić do posłuszeństwa. W toalecie komisariatu zatrzymany – w obecności czterech funkcjonariuszy - był przeszukiwany. Miał zdjąć ubranie, w tym spodnie. Łukasz R. przekonywał, że Igor był bardzo agresywny, wyrywał się, bił, kopał i trzeba było użyć paralizatora, by go uspokoić.

Paralizator ma kamerę. Nagranie – pokazujące Igora wijącego się z bólu na podłodze toalety – ujawnił Superwizjer TVN. Ale sąd zwrócił uwagę na inne ważne szczegóły tego, co widać. Po pierwsze - nie ma śladów po agresji Igora. Przeciwnie – gdy nagranie się zaczyna, mężczyzna ma zdjęte buty i skarpetki oraz wyciągnięte na zewnątrz kieszenie spodni. To znaczy, że nie stawiał oporu, tylko posłusznie rozbierał się do przeszukania. Paralizatora użyto nie po to, by go uspokoić, a wymusić posłuszeństwo. A to nielegalne. Poza tym – zwraca uwagę sąd – policjanci poniżali i wulgarnie wyzywali młodego mężczyznę. To były tortury – usłyszeliśmy w uzasadnieniu dzisiejszego wyroku.

Sąd okręgowy – tak samo ja rejonowy, który w czerwcu ubiegłego roku skazał policjantów na kary więzienia – nie znalazł dowodów na to, by funkcjonariusze przyczynili się do śmierci. Tak uważają rodzice Igora i ich pełnomocnicy. Domagali się, by sąd uznał, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Przeczą temu – uważa sąd – dowody. Głównie opinie lekarzy, którzy analizowali przyczyny śmierci.