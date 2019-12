Zobacz zdjęcia z wielkiej modlitwy, która odbyła się wczoraj wieczorem we Wrocławiu.

Przypomniał pierwsze wrocławskie Spotkanie Młodych – z 1989 roku. - Byliśmy tutaj we Wrocławiu w momencie historycznym. Wiał wiatr entuzjazmu i wolności. Niósł wspaniałą nadzieję - powiedział.

Tysiące młodych ludzi z całego świata do ostatniego miejsca wypełniły w sobotni wieczór wrocławską Halę Ludową. O godzinie 19 zaczęła się tu modlitwa kończąca pierwszy dzień Europejskiego Spotkania Młodych Taizé.Było dużo śpiewów i medytacji. Na końcu na środku Hali położono krzyż. „Możemy podejść i oprzeć o krzyż czoło, powierzając Bogu ciężary swoje i innych osób” - zachęcali prowadzący modlitewne spotkanie. Na koniec przemówił liderujący wspólnocie braci z Taize brat Alois.Każdy dzień wrocławskiego Europejskiego Spotkania Młodych kończył się będzie taką modlitewną medytacją. Codziennie też odczytywane będą nazwy krajów, z których pielgrzymi przyjechali do Wrocławia. Dziś usłyszeliśmy m. in. o gościach z Chin, Japonii, Birmy i Australii.W trwających do 1 stycznia wrocławskim wydarzeniu uczestniczy około 15 tysięcy wiernych z 60 państwa świata.