Spotkaj fotografa National Geographic Polska we Wrocławiu. Wstęp wolny (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Podczas WroFoto Mikołaj Nowacki zaprezentuje swoje najlepsze foto-eseje wykonane w Polsce i na świecie. Porozmawiamy również o tym jak wygląda praca fotoreportera i podróżnika. A tą Mikołaj Nowacki zna od podszewki.

W 2013 roku ukończył dwuletni program mentorski w amerykańskiej agencji VII Photo. Swoje zdjęcia publikował w gazetach i magazynach na całym świecie m.in. w " The New York Times", "The Sunday Times Magazine", "Stern", "Der Spiegel", "Neue Zürcher Zeitung", "Le Monde" i w "Gazecie Wrocławskiej".

Nowacki jest laureatem i finalistą licznych konkursów fotograficznych w Polsce i za granicą, m.in. Grand Press Photo, BZWBK Press Foto, NPPA Best of Photojournalism, Prix de la Photographie Paris Px3, Sony World Photography Awards, Outdoor Photographer of the Year.

Czym jest WroFoto

Cykl spotkań wokół fotografii WroFoto to projekt mający już swoją wrocławską tradycję.