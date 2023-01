SPORTOWIEC ROKU 2022. Dziś ostatni dzień głosowania. Kto zostanie królem na Dolnym Śląsku?

Sportowiec Roku 2022 - dziś ostatni dzień głosowania

Trwają poszukiwania króla (lub królowej) sportu na Dolnym Śląsku w 2022 roku. Kto nim będzie? Wiele wyjaśni się już jutro, w czwartek. Dziś ostatni dzień głosowania kibiców!

Jest z czego wybierać w tym roku na Dolnym Śląsku. Mieszkający w Żarowie Paweł Fajdek został po raz piąty (!) mistrzem świata w rzucie młotem. Natalia Kaczmarek przywiozła dwa srebrne medale z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium. Jaworzanin Aleksander Śliwka to tegoroczny siatkarski mistrz Polski i wicemistrz świata. Od tego dobrobytu głowa może rozboleć...

W tym wyścigu są oczywiście czarne konie. Pingpongistka Katarzyna Węgrzyn ma zaledwie 21 lat, a już przeszła do legendy, bo na ostatnich mistrzostwach Polski wywalczyła trzy złote medale. Ta sztuka udała się niewielu, a w XXI wieku tylko jednej Polce, a właściwie Chince... Do tego dołożyła złoto z klubowymi koleżankami z KU AZS-u UE Wrocław, co było niemałą sensację, gdyż po 16 latach udało się zdetronizować Siarkopol Tarnobrzeg.