SPORTOWIEC ROKU 2019. Za nami obrady kapituły (zdjęcia, film)

Wszyscy zgodnie przyznali, że wybór jest trudniejszy niż przed rokiem, ale z drugiej strony - gdy zaczęła się dyskusja o najlepszych sportowcach - w czołówce przewijały się te same nazwiska. Wszyscy różnili się tylko co do kolejności. Podobnie było zresztą przy wyborze najlepszych trenerów.

Dość szybko udało się wskazać Drużynę Roku oraz Najlepszą Imprezę Sportową. Najdłużej debata toczyła się nad Odkryciem Roku. Tu możemy zdradzić, że w pierwszej chwili wszyscy wskazali lekkoatletkę Natalię Kaczmarek i pływaczkę Kornelię Fiedkiewicz, lecz niespodziewanie pojawił się trzeci kandydat... Kto wygrał? Tego dowiecie się 9 stycznia na Dolnośląskiej Gali Sportu.