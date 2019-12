SPORTOWIEC ROKU 2019 - TRENER ROKU 2019. Fajdek, Tchórz, Kornobys, Jabłońska... Kapituła już zagłosowała, a Wy? (AKTUALNE WYNIKI)

W tym roku - tak jak w poprzednim - wybory NAJPOPULARNIEJSZYCH i NAJLEPSZYCH to dwa oddzielne głosowania. - Mamy nadzieję, że dzięki takiej formule nasz plebiscyt będzie miał jeszcze bardziej przejrzystą formułę - mówi Jakub Guder, szef redakcji sportowej Gazety Wrocławskiej.

To już kolejna edycja, w której wybieramy osobno tych najpopularniejszych (PRZECZYTAJ WIĘCEJ -> TUTAJ) oraz najlepszych. W tym drugim zestawianiu - tak jak co roku - poznamy ranking 10 najbardziej utytułowanych, dolnośląskich zawodników oraz pięciu trenerów .

Koniec roku to dla większości większości sportowców i trenerów czas zbierania plonów. Kto będzie królem polowania na Dolnym Śląsku? O tym przekonamy się już w styczniu - trwa bowiem 67. Plebiscyt Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportowca i Trenera na Dolnym Śląsku.

Nasi czytelnicy mogą głosować tylko na sportowców i trenerów nominowanych przez redakcję sportową Gazety Wrocławskiej. To osoby, które faktycznie w minionym roku wyróżniły się wybitnymi wynikami ze szczególnym uwzględnieniem mistrzostw świata czy Europy. Do tytułu SPORTOWIEC ROKU 2019 nominowaliśmy 26 osób, o kryształową kulę w kategorii TRENER ROKU 2019 ubiega się 15 szkoleniowców. Oczywiście jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, więc jeśli uważacie, że ktoś powinien znaleźć się w tym zacnym gronie - piszcie na adres sportowiec@gazeta.wroc.pl.

Obrady kapituły

Głosowanie na najlepszych sportowców odbywa się za pomocą SMS-ów i płatnych klików - rozpoczęło się w piątek 15 listopada, a kończy w piątek, 20 grudnia, o godz. 23.00. Jeśli w tym czasie ktoś z dolnośląskich sportowców czy trenerów zapisze na swoim koncie jakiś sukces, to oczywiście będzie istniała możliwość dodania go do głosowania.