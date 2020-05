Sportowcy w maseczkach. Trudno ich rozpoznać! [GALERIA ZDJĘĆ]

W związku z pandemią koronawirusa od czwartku 16 kwietnia mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dotyczy to także sportowców, którzy stosują się do nakazu i zachęcają do tego swoich kibiców. Zobacz, jak wyglądają w niespodziewanych okolicznościach. Rozpoznasz ich na ulicy?

