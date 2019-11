Sportowcy Startu Wrocław zdobyli 3 medale na paramistrzostwach świata w lekkoatletyce

Reprezentująca Start Wrocław Lucyna Kornobys nie jest specjalistką w rzucie oszczepem. Tym bardziej cieszy jej brązowy medal (16.99m), który jest powtórzeniem wyniku sprzed dwóch lat z Londynu. Dolnoślązaczka nastawia się jednak bardziej na pchnięcie kulą. Ten start już w najbliższy piątek o godz. 15 polskiego czasu.

„Modliłam się o to, żeby rzucić swoje. Jak rzucę swoje, zrobię rekord, to będzie medal i udało się. Wczoraj popracowałam z fizjoterapeutami, Miłosz Szal mnie okleił, przygotował razem z doktorem, do tego orteza, liczyłam na to, żeby 6-8 rzutów wytrzymało. Mam nadzieję, że do kuli tych sił i energii zostanie i też będzie medal, ale już złoto” - cytuje Kornobys portal sport.tvp.pl.

Trzecie miejsce w oszczepie to jednocześnie kwalifikacja olimpijska na przyszłoroczne paraigrzyska w Tokio.

Biało-czerwoni mają też już w Katarze pierwsze złoto. Wywalczyła je Barbara Bieganowska w biegu na 1500 m. Przypomnijmy, że Bieganowska to trzykrotna złota medalistka paraolimpijska, która od siedmiu lat jest rekordzistką świata. Tym razem rywalki także zostały daleko za jej plecami. Wygrała z czasem 4:36.10 i zapewniła sobie także przepustkę na przyszłoroczne igrzyska.