Sportowcy i ich mamy. Tak świętowali Dzień Matki Lewandowski, Grosicki, Kubot [ZDJĘCIA]

"Dziś swoje święto ma nasz najwierniejszy kibic, który zawsze jest z nas dumny. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Mam!" - napisał na Twitterze Rafał Majka, w pełni oddając, to jak Mamy podchodzą do uprawiania sportu przez swoje dzieci. To ona zawsze wspiera, kibicuje, pociesza po porażkach, motywuje.

Zobacz w galerii zdjęć Roberta Lewandowskiego i innych znanych sportowców ze swoimi Mamami