Spółdzielnia kinowa Wrocław na Szczepinie - darmowa projekcja "Filmu balkonowego" oraz finał konkursu fotograficznego. Aleksandra Karpecka

Spółdzielnia Kinowa zaprasza na wyjątkowy wieczór filmowy na Szczepinie, gdzie lokalna społeczność spotka się w kameralnym otoczeniu, by wspólnie celebrować „Małe ojczyzny”. W ramach wydarzenia odbędzie się projekcja „Filmu balkonowego” w reżyserii Pawła Łozińskiego – dokumentu, który z wnikliwością i humorem ukazuje życie widziane z balkonu. Wydarzenie to będzie okazją do integracji, refleksji i odkrywania uroku wrocławskich osiedli.