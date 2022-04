Spływ pontonem lub kajakiem to z pewnością bardzo atrakcyjny punkt w planie imprezy integracyjnej lub rodzinnej wyprawie na weekend w Sudety. Wystarczy wybrać się do miejscowości Bardo na przystań wodną przy ulicy Grunwaldzkiej 33. Stąd zostaniemy zabrani, wraz ze sprzętem, na górną przystań w Młynowie. Tutaj, po krótkim instruktażu, rozpoczyna się spływ. Już po świętach rusza nowy sezon spływów przełomem Nysy Kłodzkiej na przystani Rafting Bardo.

- Każdy jest zadowolony jak tutaj przyjeżdża. Słońce, woda - do czego chcieć więcej? – mówi jeden z instruktorów raftingu. – Jest to rozrywka bardzo bezpieczna, nikomu nic się nie stało i nie może się stać na tej rzece - dodaje. Rafting to świetna forma uatrakcyjnienia urlopu Dolny Śląsk jest pełen ciekawych miejsc nacechowanych bogatą historią. Duża część obszaru Dolnego Śląska to tereny podgórskie oraz góry. Spływy pontonowe i kajakowe przełomem Nysy Kłodzkiej. Rafting Bardo zapewnia wyjątkową atrakcję na Dolnym Śląsku raftingbardo.pl Kotlina Kłodzka jest największym skupiskiem masywów górskich na Dolnym Śląsku. Ziemię Kłodzką otacza Park Narodowy Gór Stołowych, Śnieżnicki Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Gór Sowich. Kotlinę Kłodzką przecina rzeka Nysa Kłodzka. Źródło rzeki ma miejsce na Masywie Śnieżnika. Główny lewostronny dopływ rzeki tworzą bystre górskie rzeki: Bystrzyca (Łomnicka), Łomnica, Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka, Budzówka. Od prawej strony: Wilczka, Biała Lądecka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Potok Borkowicki. Na przełomie Bardzkim Nysa Kłodzka jest bogatsza o wodę z jej dopływów co sprawia, że jest to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do uprawiania Raftingu. Planując wizytę na Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej proponujemy spływ pontonowy/kajakowy Przełomem Bardzkim.

Skala WW (White Water - Biała Woda) określa poziom trudności rzeki w sześciostopniowej skali, od umiarkowanie trudnej WWI do skrajnie trudnej WWVI. Ujście Nysy Kłodzkiej na przełomie Bardzkim, od Młynowa przez Podytnie, Morzyszów, Opolnicę, pięcioma meandrami wciskającymi się w Góry Bradzkie, aż do przystani w Bardzie przy ulicy Grunwaldzkiej zaliczany jest do klasy WW0-WWI. Nysa Kłodzka w miejscu, którym organizujemy spływ umożliwia pływanie już trzy-czterolatkom. W razie pytań dotyczących organizacji spływu pozostajemy do Państwa dyspozycji kontakt. Spływy pontonowe i kajakowe przełomem Nysy Kłodzkiej. Rafting Bardo zapewnia wyjątkową atrakcję na Dolnym Śląsku raftingbardo.pl

Rafting to sportowo-rekreacyjna odmiana flisu

Dawniej, przy słabo rozwiniętej infrastrukturze dróg lub jej całkowitym braku najlepszą metodą transportu towarów był transport wodny. Dzisiaj pływa się dla przyjemności. Spływy pontonowe/kajakowe nie bez powodu stają się coraz bardziej popularne. Aktywny wypoczynek połączony ze eksplorowaniem natury od strony, której nie da się doznać idąc pieszo czy jadąc na rowerze. Ruch i świeże powietrze dobrze zrobi osobom prowadzącym siedzący tryb życia. Dla szukających bardziej ekstremalnych form raftingu dobrym miejscem jest Nowa Zelandia gdzie w 2013 odbyły się Mistrzostwa Świata w Raftingu Sportowym. Cała zabawa zaczyna się na mecie w Bardzie przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie znajduje się nasza przystań. Tu można zostawić auto. Przewozimy Państwa na start spływu do miejscowości Młynów (niecałe 15 km).Ubieramy się w otrzymany wcześniej sprzęt, słuchamy uwag instruktora i płyniemy. Rafting trwa od 2.5 do 3.5 godziny. Dopływacie Państwo do Barda gdzie oddajecie sprzęt. Minimalna ilość osób na pontonie to 3 osoby. W pontonie może być maksymalnie 7osób. Posiadamy 70 pontonów 7 osobowych a także 60 kajaków 3 osobowych (2 osoby dorosłe + dziecko do 9 roku życia). Dodatkowo w naszej ofercie są kajaki jednoosobowe. O solidności wykonania pontonów świadczy fakt, że właśnie w takie pontony, kaski ochronne i kamizelki ratunkowe zaopatrzony jest m.in. GOPR i WOPR.

Zobacz jak wygląda spływ

Po spływie zapraszamy na świeżego smażonego pstrąga...

Tym z Państwa, którzy chcieliby skosztować lokalnych produktów proponujemy świeżego, sudeckiego smażonego pstrąga. Warto zwrócić uwagę na to, że pstrąg serwowany według różnych przepisów jest ważnym produktem regionalnym Ziemi Kłodzkiej. Ryba ta, czy to w warunkach naturalnych czy hodowlanych wymaga czystej, zdrowej wody, a takiej w naszym regionie jest pod dostatkiem. Od kilku lat w różnych miastach Ziemi Kłodzkiej organizowany jest Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie festiwalu odbywają się degustacje, konkursy i pokazy kulinarne, oczywiście z pstrągiem w roli głównej. Aby jeszcze bardziej Państwa zachęcić do zjedzenia u nas smażonego pstrąga przypominamy, że popularny kucharz, pan Robert Makłowicz poświęcił tej rybie jeden ze swoich odcinków nakręcony w Dusznikach-Zdroju. Na dopełnienie uczty można napić się zimnego piwa oraz innych napojów. Spływy pontonowe i kajakowe przełomem Nysy Kłodzkiej. Rafting Bardo zapewnia wyjątkową atrakcję na Dolnym Śląsku raftingbardo.pl

Czy musimy dokonywać rezerwacji?

Zdecydowanie zalecamy wcześniejsza rezerwacje, szczególnie w okresie letnim, kiedy chętnych na Rafting jest najwięcej. Rezerwacji można dokonać na naszej stronie internetowej raftingbardo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 731 248 248. Po zatwierdzeniu rezerwacji przez naszego pracownika otrzymacie Państwo informację (wiadomość e-mail lub telefon) z kwotą zaliczki i numerem konta do wpłaty. UWAGA! Wpłaty na konto należy dokonywać dopiero po zatwierdzeniu rezerwacji przez naszego pracownika.

ZOBACZ TEŻ:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!