Sphinx zniknął z wrocławskiego Rynku! Zobacz zdjęcia!

- To bardzo stary lokal, który wymagał już gruntownego remontu. Zamiast przeprowadzać tak przekrojowe prace remontowe bardziej opłacało nam się otworzyć nową restaurację, w nowym miejscu. Wrocławian, a przede wszystkim naszych stałych klientów przygotowywaliśmy do tego stopniowego. Informowaliśmy za pośrednictwem reklam, kuponów rabatowych, że przenosimy się w nowe miejsce. Tym nowym miejscem jest plac Solny, a więc zupełnie niedaleko - mówi manager Sphinxa na placu Solnym 18/19 we Wrocławiu.