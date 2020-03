Spędzasz za dużo czasu z nosem w smartfonie? Sprawdź, jak korzystać mniej z telefonu

Niezależnie od tego, czy zauważasz, że jesteś uzależniony od telefonu, czy też po prostu wiesz, że korzystasz z niego zbyt dużo (lub nie chcesz wpaść w tę pułapkę), warto zadbać o to, by zredukować ilość czasu spędzanego ze smartfonem w ręku. Jak to zrobić? Poznaj kilka sprawdzonych sposobów na to, by korzystać z telefonu mądrzej i zyskać czas na inne rzeczy. Pamiętaj: telefon łączy z tymi, od których jesteś oddalony, ale szkodzi relacjom twarzą w twarz.

123rf.com