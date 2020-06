Spędź Dzień Dziecka z wrocławskim MPK (SZCZEGÓŁY)

Dowozem prezentów zajmą się również wrocławianie, którzy są wolontariuszami fundacji „Weź Pomóż”. W tej grupie dziś 12 osób to kierowcy, motorniczy, kontrolerzy biletów i pracownicy biurowi z wrocławskiego MPK, którzy poświęcają swój wolny czas i prywatne samochody, by zrobić przyjemność dzieciom.

Mała księżniczka jest bardzo chora. Nikt nie jest w stanie jej pomóc, a całe królestwo cierpi, bojąc się, że nigdy nie wyzdrowieje. Pewnego dnia pojawia się tajemniczy uzdrowiciel, który potrafi ją wyleczyć… - dziś tajemniczy uzdrowiciel przyjedzie zabytkowym tramwajem Gustawem i będzie „zarażał” muzyką i dobrym humorem – to mobilna wersja spektaklu wystawianego na co dzień w Narodowym Forum Muzyki „Zaczarowane skrzydło”.

Najpierw pod dowództwem szefa fundacji „Weź Pomóż” Jana Piontka przygotowano prawie 500 paczek. Dziś od 10 do 18 wolontariusze będą rozwozić je po całym Wrocławiu. Paczki mają trafić między innymi do dzieciaków z biedniejszych rodzin, którzy na co dzień są również podopiecznymi zaprzyjaźnionej z MPK fundacji.

- Ale zapraszamy też do nas wrocławian! Koniecznie z dziećmi – wpadnijcie do Rady Osiedla Szczepin na Zachodniej 1. Na pewno coś słodkiego dla dzieciaków będziemy mieli. Mamy też książki, kredki, klocki. Słowem będzie kolorowo i wesoło – mówi Jan Piontek szef fundacji, a na co dzień motorniczy wrocławskiego MPK.