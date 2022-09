Broniąca tytułu mistrza Polski Betard Sparta Wrocław zakończyła sezon 2022 na piątym miejscu w tabeli. Dolnośląski zespół przez cały okres trwania rozgrywek mógł liczyć na swoich kibiców, którzy na każdym meczu we Wrocławiu wypełniali Stadion Olimpijski niemal do ostatniego miejsca. Zobaczcie, jaką frekwencją mogą pochwalić się kluby PGE Ekstraligi. DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

Magdalena Pasiewicz