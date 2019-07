Spacer poparcia środowisk LGBT we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Tysiące osób wspierają Hortensję Bystrzycką w walce z białaczką! Zobaczcie!

29-latka jest świeżo upieczoną żoną i mamą 4-letniej Poli. To osoba bardzo lubiana, radosna, życzliwa. Nie tylko wałbrzyszanie oszaleli na jej punkcie. I robią wszystko, by pomóc wrócić jej do zdrowia, a przede wszystkimi dodać otuchy. Tysiące mieszkańców Dolnego Śląska, a nawet...