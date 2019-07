Spacer i pikiety środowisk LGBT w centrum Wrocławia

- Mam nadzieję i myślę, ze pojawią się ludzie, którzy chcą wyrazić swoje oburzenie i solidarność z osobami LGBT i ich sojusznikami, pobitymi, oplutymi i zelżonymi podczas Marszu Równości w Białymstoku – mówi nam Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Zapowiedziała organizacje sobotniego spaceru środowisk LGBT + (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) i osób je wspierających. Spacer ma ruszyć spod pręgierza na Rynku i dotrzeć na Ostrów Tumski. Sobotnia akcja ma być tez odpowiedzią na czwartkowy atak we Wrocławiu.

Przypomnijmy Przemysław Witkowski, wrocławski dziennikarz i wykładowca akademicki, został pobity za to, że głośno skrytykował homofobiczne napisy na murze na bulwarach nad Odrą we Wrocławiu. Ze zmasakrowaną twarzą trafił do szpitala. - We Wrocławiu walczyliśmy i walczyć będziemy z przejawami nietolerancji, homofobią, mową nienawiści, faszyzmem. Apeluję do rządu: niech walka z tego typu zachowaniami będzie racją stanu, bez względu na poglądy i różnice między nami - skomentował na Twitterze prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.