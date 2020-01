Spa, siłownia, plaża za oknem. Tak śpi Śląsk Wrocław na Cyprze (ZDJĘCIA HOTELU)

Zgrupowanie Śląska na Cyprze - ZIMA 2020. Przez 10 dni Śląsk Wrocław będzie trenował i grał sparingi na Cyprze. Bazą piłkarzy Vitezslava Lavicki jest od niedzieli hotel Napa Mermaid w Ajia Napie, na południowo-wschodnim cyplu Wyspy Afrodyty. Piłkarze zakwaterowani są w standardowych dwuosobowych pokojach. Jak podaje portal booking.com najniższa cena za taki pokój to 274 zł za dobę ze śniadaniem. Do dyspozycji drużyny jest m.in. basne, siłownia i sauna. Obiekt położony jest zaledwie 100m od plaży. Zobaczcie, w jakich warunkach mieszkają zawodnicy WKS-u na Cyprze! WAŻNE - do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą gestów lub strzałek!

fot. www.booking.com