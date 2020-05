Sortujemy śmieci po nowemu. Nowe kontenery we Wrocławiu

Zmieniają się zasady sortowania śmieci we Wrocławiu. Na ulicach pojawią się nowe, brązowe kontenery. Będą przeznaczone na bioodpady. Należy do nich wrzucać obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, resztki posiłków, liście, kwiaty czy rozdrobnione gałęzie. Nie będzie już za to brązowych worków i pojemników na odpady zielone.

Do brązowych kontenerów na bioodpady nie należy z kolei wrzucać kości, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, popiołu, ziemi i toreb biodegradowalnych. Jako pierwsi bioodpady będą sortowali mieszkańcy osiedli położonych na terenie osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze, Zalesie, Szczytniki, Biskupin, Sępolno, Dąbie i Bartoszowice. Tam brązowe kontenery mają się pojawić od 16 maja. Na terenie dawnej dzielnicy Psie Pole sortowanie bioodpadów rozpocznie się w drugiej połowie lipca, na Krzykach - w drugiej połowie września, a dawna Fabryczna brązowe kontenery dostanie w pierwszej połowie października. Pojemniki na bioodpady mają podwójne dno i są wentylowane. Dzięki temu wrzucone do nich odpady będą schnąć, a nie gnić i wydzielać przykre zapachy. Bioodpady odbierane będą co najmniej raz w tygodniu - zapowiada Dorota Witkowska z Ekosystemu.

