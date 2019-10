SOR przy ulicy Fieldorfa zamknięty. W szpitalu jest gangrena

"Ze względu na zdiagnozowany u jednego z pacjentów przypadek gangreny na SOR-ze Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu, Oddział Ratunkowy będzie nieczynny na czas przeprowadzenia działań dezynfekcyjnych, czyli na około 48 godzin" - poinformował w niedzielę po godz. 15 urząd marszałkowski.

Oznacza to, że SOR zamknięty będzie do wtorku, do godz. 15 (o ile nic wcześniej się nie zmieni).

W tym czasie wszyscy pacjenci kierowani są przez zespoły karetek Pogotowia Ratunkowego na inne SOR-y wrocławskich szpitali. Pacjenci indywidualnie zgłaszający się do Szpitala im. T. Marciniaka proszeni są o korzystanie z innych wrocławskich SOR-ów: