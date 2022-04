SOR przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Ratownicy złożyli wypowiedzenia, pacjenci zdezorientowani

Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu został właściwie bez załogi. W piątek (1 kwietnia) wypowiedzenia z pracy złożyło 19 ratowników medycznych.

Chodzi o tzw. pracowników kontraktowych. Ratownicy domagali się podwyżki - jak mówią nam sami zainteresowani - chodziło o dodatkowe 2 zł za godzinę pracy. Wczoraj w szpitalu odbyły się tzw. rozmowy ostatniej szansy z dyrektorem placówki. Niestety, stronom nie udało się dojść do porozumienia. Dla pacjentów oznacza to obłożenie i kolejki do pozostałych wrocławskich SOR-ów.

Część personelu medycznego z porannej zmiany, zatrudnionego na umowach o pracę - w ramach solidarności z ratownikami kontraktowymi - poszło do domu. Co ze zmianą wieczorną? Nie wiadomo. - Normalnie na dyżurze jest 9 osób, w tym 4 ratowników medycznych. Dziś w najlepszym wypadku, pracować mogą 3 pielęgniarki i jeden ratownik - o ile przyjdą do pracy - powiedział nam jeden z medyków. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, SOR przy ul. Kamieńskiego zatrudnia w sumie 21 ratowników medycznych, z czego 19 to ratownicy zatrudnieni na kontraktach.

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu w okrojonym składzie