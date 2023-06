Sok z moreli przepisem na długowieczność? Wspiera pracę mózgu i chroni oczy. Powinni go pić seniorzy!

To nie tylko bomba witamin, ale również przeciwutleniaczy, które zapobiegają nowotworom. Dlaczego morele to eliksir młodości? Sprawdzamy >>>

Morele, żeby kwitnąć i wydawać owoce potrzebują wyjątkowo sprzyjających warunków, choć aktualnie w Polsce istnieje kilka rodzajów drzewa, odpornego na niskie temperatury. Dlaczego pomarańczowe owoce cieszą się rosnącą popularnością? Z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości i smak, ale także zmianę klimatu.

Popularność moreli rośnie i pewnie rosłaby szybciej, gdyby nie polski klimat

Morele przywędrowały do Europy z Azji, gdzie jest ciepło, a drzewka mają idealne warunki do kwitnienia oraz wydawania owoców. W Polsce wielu sadowników rezygnuje z jej uprawy, bo morela kwitnie już na przełomie marca i kwietnia, więc często zdarza się, że jej pąki przemarzają. Do łask wraca dzięki ocieplającemu się klimatowi, który stwarza ponowną szansę na świeże owoce w Polsce.

Dlaczego warto jeść morele? Są nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe

Mimo że z wyglądu przypominają brzoskwini, a w smaku śliwki, to owoce moreli mają znacznie więcej cennych składników i witamin, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Zawierają, m.in przeciwutleniacze, pozwalające nam dbać o kondycję skóry, ale także zapobiegające nowotworom. Piękny wygląd to jednak nie wszystko, co zyskamy po spożyciu owoców, bo skorzysta tez na tym nasz mózg czy nerki.

Jak jeść morele, żeby wykorzystać ich zbawienny wpływ na nasz organizm? Przepis na sok z moreli

Specjaliści zalecają jedzenie świeżych owoców, suszonych, a także przygotowywanie z nich przetworów na zimę i choć najwięcej drogocennych składników zawierają owoce prosto z drzewa, to morele zawsze warto mieć pod ręką.

Przepis na pyszny sok z moreli Sezon na owoce ruszy w pełni już niebawem. Jak przygotować z nich sok, który można pić nie tylko latem, ale i wiosną? Do przygotowania soku potrzebujemy: 2 kg moreli

3 litry wody

kwasek cytrynowy (płaska łyżeczka)

cukier (w zależności od potrzeb) Morele myjemy, kroimy na ćwiartki i usuwamy z nich pestki. Całość wkładamy do dużego garnka, wlewamy litr wody, a następnie gotujemy na małym ogniu przez kwadrans aż będą miękkie. Później odstawiamy do wystygnięcia, a owoce przecieramy przez sito. Dolewamy pozostałą wodę, kwasek oraz cukier i wlewamy do szklanek lub do wcześniej wyparzonych słoików.

Dla urozmaicenia smaku do soku możemy dodać przetarte jabłka lub cytrusy.

Eliksir młodości? Poznajmy morele od środka

Morele są pod wieloma względami niezwykłe, a jeśli chcecie w szczegółach znać ich właściwości, to zajrzyjcie do naszej galerii. Zdziwicie się, jakim dolegliwościom mogą zapobiegać.

