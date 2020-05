Śnieżka już otwarta dla turystów! Uwaga: granicy nadal nie można przekraczać!

- Prosimy Was o stosowanie dwóch zasad wędrowania: trzymajcie się polskiej strony granicy, nie korzystajcie z punktów widokowych na szlaku czyli tzw. Kolanka i Bioderka, na szczycie Śnieżki nie przekraczajcie granicy państwa, a na zakosach i szczycie Śnieżki dbajcie o przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Apelujemy do Was o zakrywanie twarzy i nosa w miejscach gdzie gromadzą się turyści oraz prosimy o utrzymywanie odpowiednich odległości w trakcie schodzenia i podchodzenia- informuje KPN.

Uważajmy na siebie!