Smog we Wrocławiu. Jakie jest zanieczyszczenie powietrza 28.03.2024?

Co to jest pył PM10?

Co to jest pył PM2.5?

Czy 28.03.2024 we Wrocławiu jest smog?

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza we Wrocławiu, ostatnio sprawdzałam o godz. 15:48. Uśrednione dla Wrocławia pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

Jakość powietrza we Wrocławiu jest dobra 😃. Jeśli masz psa, koniecznie zabierz go na długi spacer.

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisała go jako najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dodatkowo znane są dokuczliwe objawy występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.