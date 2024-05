Smog we Wrocławiu - 21.05.2024. Jakie jest zanieczyszczenie powietrza? Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Smog we Wrocławiu (21.05.2024). Sprawdź poziom PM10 i PM2.5 w powietrzu. Sprawdź, czy zdrowe będzie przebywanie na zewnątrz we wtorek. Dzięki podawanym przez nas informacjom, sprawdzisz również stan powietrza we Wrocławiu w poprzednich dniach. Ból głowy to częsty objaw zbyt długiego wdychania zanieczyszczonego powietrza.