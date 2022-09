Śmiertelny wypadek w Uciechowie koło Dzierżoniowa. Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 384 między Łagiewnikami i Dzierżoniowem

W piątek, 23 września około godziny 12:00 na drodze łączącej Dzierżoniów z Łagiewnikami (przy wjeździe do Uciechowa od strony Kołaczowa; red.) samochód osobowy Renault Scenic zderzył się z motocyklem. W wyniku tragicznego zdarzenia na miejscu zginął 39-letni motocyklista.

Na miejsce tragicznego wypadku przyjechały służby ratunkowe, niestety mimo długiej reanimacji, motocyklisty nie udało się uratować. Dwie osoby, pasażerowie samochodu osobowego zostały przewiezione do szpitala.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w tym trzy zastępy straży pożarnej z Dzierżoniowa, dwie karetki pogotowia oraz dzierżoniowscy policjanci pod nadzorem prokuratora.

Na razie nie wiadomo, nawet wstępnie, z czyjej winy doszło do tragedii. Niezbędna będzie pomoc technika specjalisty do spraw wypadków samochodowych, który jedzie na miejsce wypadku z komendy we Wrocławiu.

Utrudnienia na drodze potrwają jeszcze kilka godzin. Poprowadzony jest objazd przez Uciechów. Problem jest z ciężarówkami, które jechały tędy w stronę Wrocławia, bo nie mają tu jak zawrócić.

Śmiertelny wypadek w Uciechowie koło Dzierżoniowa, zginął motocyklista Remigiusz Biały

Policja sprawdza teraz dwie wersje tragicznych wydarzeń. Jedna to taka, czy osobówka wymusiła pierwszeństwo na skręcie w kierunku zjazdy na Uciechów, a druga to że motocyklista jechał za szybko i wjechał w skręcający samochód.