Śmiertelny wypadek w Sadach Dolnych w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Auto wpadło do rzeki

Tragiczny wypadek w Sadach Dolnych w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj w Sadach Dolnych w gminie Bolków. - Toyota Yaris wpadła do rzeki. Jedna osoba nie żyje druga jest ranna - informuje Jawor 998. Dramat rozegrał się około południa.

Z nieznanych przyczyn kierujący pojazdem Toyota Yaris wpadł do rzeki.