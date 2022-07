Śmiertelny wypadek na Sobieskiego we Wrocławiu. Nie żyje młody mężczyzna, samochód przecięty na pół [ZDJĘCIA]

Do śmiertelnego wypadku na al. Sobieskiego we Wrocławiu doszło w poniedziałek ok. godz. 4 nad ranem. Młody mężczyzna kierujący golfem poruszał się od CH Korona w kierunku Psiego Pola. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód zjechał na pas zieleni rozdzielający jezdnie po czym uderzył w latarnię. Kierowca zginął na miejscu.