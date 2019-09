Śmiertelny wypadek na Legnickiej. Mężczyzna wpadł pod tramwaj (ZDJĘCIA)

Do tragicznego wypadku na przystanku "Kwiska" (przy ul. Legnickiej) doszło w sobotę przed godziną 19. Mężczyzna w wieku około 40 lat wpadł pod tramwaj linii 31 jadący ul. Legnicką w kierunku Stadionu Wrocław. To jeden z kibiców jadących na stadion, by obejrzeć mecz Ślaska Wrocław.

Reporter portalu GazetaWroclawska.pl rozmawiał na miejscu wypadku z jednym ze świadków tego zdarzenia. Z jego relacji wynika, że mężczyzna stojący na brzegu przystanku tramwajowego w pewnym momencie stracił równowagę, zachwiał się i wpadł prosto pod koła nadjeżdżającego tramwaju.

Ulicą Legnicką nie kursują tramwaje. Wprowadzono zastępczą komunikację, zmiany będą obowiązywały przez kilka godzin.

* Tramwaje linii 3, 10, 20, 31, 32, 33 i T1 skierowano do pętli Wrocławski Park Przemysłowy

* Wprowadzono ruch wahadłowy w relacji Pilczyce - Leśnica.

* Kursują autobusy "za tramwaj" w relacji Dolmed - Pilczyce i Dolmed - Stadion Miejski.