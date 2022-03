Śmiertelny wypadek drodze ekspresowej S3 pod Legnicą. Nie żyje kierowca kampera. Trasa zablokowana [ZDJĘCIA]

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, w okolicach północy. Kierowca jadący kamperem, wjechał w tył naczepy samochodu ciężarowego. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Zderzenie miało miejsce na jezdni S3 prowadzącej w stronę Bolkowa, tuż przed węzłem Legnica Południe. Droga ekspresowa jeszcze o godz. 8 nad ranem w poniedziałek była w tym miejscu zablokowana. Jak informowali policjanci z Legnicy, wciąż trwają tam czynności prowadzone przez mundurowych i prokuratora.

By ominąć to miejsce, kierowcy muszą zjechać z S3 na wcześniejszym węźle - Legnica Zachód, a następnie lokalnymi drogami dostać się do węzła Legnica Południe (węzeł dróg S3 i A4).