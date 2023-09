Śmiercionośne słonie zabijają cywilów. Dramat rozgrywa się w jednym z parków narodowych Patrycja Seklecka

Mieszkańcy Malawi borykają się z ogromnym problemem. CC BY-SA 2.0 Flickr.com / David Davies / CC BY-SA 2.0 / Zdjęcie ilustracyjne

Nie ma wątpliwości co do tego, że słonie to zwierzęta, które trzeba chronić. Co jednak w przypadku, kiedy to ludzie muszą bronić się przed tymi ogromnymi ssakami? Mieszkańcy Malawi twierdzą, że żyją w strachu, bowiem słonie zabijają cywilów. Jak doszło do tej dramatycznej sytuacji?