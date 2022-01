Śmierć w radiowozie pod izbą wytrzeźwień we Wrocławiu

O pomoc lekarza dyżurnego z izby wytrzeźwień poprosił jeden z policjantów, którzy przywieźli pacjenta na Sokolniczą. Mężczyzna do izby nie zdążył trafić: zmarł na parkingu przed budynkiem. Wcześniej przebywał przy ul. Daszyńskiego we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. To kolejny zgon nietrzeźwej osoby na ul. Sokolniczej.

Zmarł człowiek, którego policjanci wieźli do izby wytrzeźwień (Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym) przy ul. Sokolniczej we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w środę, 5 stycznia.

Z notatki pracownika WROPON wynika, że patrol policji przyjechał na parking przed izbą wytrzeźwień o godz. 22.15. Wkrótce jeden z mundurowych wszedł do budynku i poprosił lekarza dyżurnego o podejście do radiowozu, informując, że “u pacjenta, którego przywieźli, prawdopodobnie nastąpiło zatrzymanie krążenia”.

Na zewnątrz policjanci prowadzili akcję reanimacyjną, którą o godz. 22.30 przejął lekarz mający dyżur w izbie wytrzeźwień. Umierający mężczyzna został podpięty do defibrylatora. W oddychaniu miał pacjentowi pomóc worek samorozprężalny. Na miejsce przyjechała także karetka z ratownikami medycznymi, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych i pacjent zmarł.