Śmierć na Szczepinie. Wezwali straż i pogotowie, bo długo nie widzieli starszych sąsiadów

- Wezwaliśmy strażaków, by pomogli nam dostać się do mieszkania, ale ostatecznie lokator, straszy mężczyzna, wpuścił nas do środka - relacjonuje Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Okazało się, że jego ponad 80-letnia żona nie żyje.

Na miejsce wezwano prokuratora, ale nie stwierdził on, by ktoś trzeci przyczynił się do śmierci kobiety. Starsze małżeństwo nie było też poddane kwarantannie. Prawdopodobnie mężczyzna nie mógł sobie poradzić z otwarciem drzwi i wpuszczeniem do środka mundurowych

