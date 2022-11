Śmierć na drodze krajowej nr 35 Wrocław - Świdnica. Wypadek nagrała kamera samochodowa [ZOBACZ FILM] Katarzyna Zimna

We wtorek (22 listopada) przed godz. 16 doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze krajowej nr 35. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak do niego doszło (obejrzyjcie poniżej). Widać także, jak niewiele trzeba, żeby stracić panowanie nad pojazdem, a za chwilę - życie.