Smażalnia Ryb Nad Potokiem w Grzędach. Cudne miejsce, gdzie zjecie dobrego pstrąga nad wodą tuż koło Wałbrzycha! Pomysł na majówkowy obiad

Zobaczcie również inne ciekawe miejsca w okolicach Wałbrzycha, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś dobrego w "pięknych okolicznościach przyrody"

Z Wałbrzycha do smażalni ryb Nad Potokiem w Grzędach dojedziecie w 20 minut samochodem

Nad Potokiem w Grzędach w gminie Czarny Bór w powiecie wałbrzyskim idealne miejsce na obiad w plenerze

To smażalnia ryb z łowiskiem pstrąga i miejscem rekreacji tuż przy nim. Zadbany ogród z drewnianymi ławami, zielenią i kwiatami dodaje temu miejscu uroku. Racząc się kulinarnymi specjałami można tu obserwować przyrodę, jak choćby rodziny kaczek, które pływają w okolicy. Zjecie tutaj dobrą rybę w chrupiącej panierce albo wędzoną. Kuchnia serwuje też słodkości, ciasta z sezonowymi owocami i lody.

Nad Potokiem w Grzędach zjesz pstrąga i miło spędzisz czas np. łowiąc ryby

Można tu miło spędzić popołudnie po pracy, albo przyjechać w czasie weekendu z rodziną. Piękna okolica zachęca do spacerów. Ale nie tylko. Nad Potokiem w Grzędach można spróbować sił w łowieniu ryb innych niż pstrąg. Można na przykład złowić karpia na działającym tutaj łowisku sportowym. Oczywiście karpia nie zabierzecie do domu, ale ze złowioną własnoręcznie rybą możecie zrobić sobie zdjęcie, a następnie wypuścić ją do wody.