Smaczne, jak u babci. Te torty powstają pod Wrocławiem (ZDJĘCIA)

Te torty to dzieło cukierników z "For Cakes' Lovers Only. Pracownia tortów" z miejscowości Brzezina koło Wrocławia (gmina Miękinia). Nie tylko wspaniale wyglądają, ale też obłędnie smakują. Macie ochotę spróbować? Podajemy namiary na "For Cakes' Lovers Only. Pracownia tortów": tel. 608825787, https://tylkonawynos.pl/forcakeslovers, http://www.pracowniatortow.com.pl/. Brzezina. Ul. Kolista 1.