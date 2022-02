Służby szukały radioaktywnych materiałów na ul. Kalinowej w Mirkowie. Jedna osoba trafiła do szpitala!

Wrocławscy policjanci potwierdzili nam informację o przeprowadzonej akcji.

Policjanci na terenie powiatu wrocławskiego prowadzą pod nadzorem prokuratury czynności sprawdzające dotyczące możliwości spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia w związku z posiadaniem i nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami radioaktywnymi. Prowadzone działania dotyczą dwóch młodych mężczyzn. Czynności są prowadzone z udziałem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Państwowej Agencji Atomistyki - powiedział nam nadkomisarz Kamil Rynkiewicz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak radioaktywne rdzenie trafiły w ręce młodych złomiarzy?

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chłopcy mieli kilka dni wcześniej oddać do skupu złomu części starej laboratoryjnej aparatury, która dostali od sąsiadki. Gdy metalowe fragmenty tej aparatury – zdemontowanej w garażu rodziców przez jednego z nastoletnich zbieraczy - trafiły do sortowni, czujniki zaalarmowały pracowników, że wśród są tam elementy radioaktywne. Jak się okazało, były to bardzo niebezpieczne radioaktywne rdzenie.

Z garażu w Mirkowie zabrano wszystkie części rozebranej aparatury i napromieniowane narzędzia, którymi jeden z chłopców ją rozkręcił. Chłopiec miał natomiast trafić na badania i obserwację do szpitala w Zielonej Górze, w którym bada się osoby narażone na promieniowanie jonizujące. Nie wiadomo, czy długie przebywanie w pobliżu radioaktywnych rdzeni naraziło go na napromieniowanie.