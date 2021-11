Slow Travel Dolny Śląsk. Powstała nowa mapa z dolnośląskimi atrakcjami turystycznymi. Są tu też miejsca w Legnicy i okolicach

Mapa powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a autorem mapy jest Slowhop Sp. z o. o.

- W zgodnej opinii ekspertów Dolny Śląsk ma potencjał do bycia polską stolicą slow travel. Najistotniejsze jest jednak to, że lokalne podejście do turystyki wspiera dolnośląskich przedsiębiorców i pomaga pielęgnować nasze dziedzictwo kulturowe, z którego Dolny Śląsk jest tak dumny – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.