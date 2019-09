Śląsk - Zagłębie 4:4. Widowisko godne derbów na Stadionie Wrocław

21 minuta to już popis Śląska Wrocław. Piłka trafiła na lewą stronę do Dino Stigleca, który precyzyjnie dośrodkował na głowę Erika Expósito. Dotąd mało przekonujący Hiszpan celnie przymierzył w bramkę Forenca, zdobywając swoją drugą bramkę w sezonie. Wraz z 23-latkiem celebrowała cała drużyna, robiąc „kołyskę". Podobną akcję próbowali powtórzyć Musonda i Pich, jednak Słowak w powietrzu nie zabłysnął tak, jak jego nieco wyższy kolega z ataku.

Mocniej w mecz weszli goście. Niesieni imponującym dopingiem ok. 20 tys. gardeł najpierw stworzyli okazję dla Erika Expósito, jednak Hiszpan nie zdążył do piłki, a minutę później na brzegu pola karnego i strzelił prosto w Forenca. Piłkarze Zagłębia odpowiedzieli równie szybko - po zagraniu Bohara Sasa Zivec obił słupek. Około 15 min na indywidualny Bohar zdecydował się na imponujący rajd z piłką, jednak koledzy nie zaoferowali mu żadnego rozstrzygnięcia w kluczowej strefie pod polem karnym.

Wypadek i wielkie korki na ulicy Legnickiej, awaria systemu sprzedaży biletów, spore poślizgi zmierzających na mecz sympatyków WKS-u. Wielkie regionalne święto sportu, jakim są derby Dolnego Śląska nie zaczęły się najlepiej. W rękach obu drużyn leżało, by widowisko nadrobiło za wszelkie przedmeczowe niedogodności.

Kiedy już mogłoby się wydawać, że w tak napakowanej akcją połowie nic już nie może się wydarzyć, do piłki doszedł kapitan lubinian, Lubomir Guldan i dośrodkował w pole karne. Tam doskonale głową uderzył Bartosz Kopacz i obie drużyny do szatni zeszły przy wyniku 2:2

Goście jednak nie spuścili głów. Podanie za linie defensywy Śląska dostał Damjan Bohar. Słoweniec nie był w stanie jednak rozwinąć takiej szybkości, by urwać się stoperom. Puerto do spółki z Gollą, ku uciesze trybun, wyszli z tego pojedynku z tarczą.

W 38 minucie po raz kolejny zabłysnął Expósito. Hiszpan doskonale odnalazł się w polu karnym Zagłębia i strzelił drugą bramkę tego wieczoru. Zupełnie go nie poznajemy!

Obie drużyny nie pozwalają nam nadążyć za wydarzeniami na boisku. Momentalnie karty się odwróciły i to Śląsk stanął przed szansą na gola. Z rzutu wolnego uderzył Dino Stiglec i z miejsca pozbawił Zivca nagrody za najlepszą bramkę meczu, cudownym uderzeniem umieszczając piłkę w samym narożniku.

Drugą połowę, tak jak pierwszą, bardzo mocno zaczęli podopieczni Vitezslava Lavicki. To oni dyktowali tempo gry, zamykając lubinian na własnej połowie. Przede wszystkim jednak pokazywali taką samą piłkę, jak w Zabrzu – szybką, dynamiczną i przyjemną dla oka. Ta intensywność niemal popłaciła kolejnym golem Expósito – Hiszpanowi zabrakło centymetrów, by doskoczyć piłkę i zagrozić bramce Forenca. Przy jego dzisiejszej dyspozycji śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że był o krok od hattricka.

Chorwat także długo się nie mógł nacieszyć z tego tytułu. W 70 min jeszcze lepszym strzałem popisał się Bartosz Slisz, z około 25 metrów wolejem pokonując Putnockiego. Gol stadiony świata, choć i to pewnie niedopowiedzenie.

Warte odnotowania jest też to, że na boisku w miejsce Roberta Picha pojawił się debiutant, Filip Marković. Serb wszedł na pozycję nr 10, co sugeruje, że tam właśnie w swojej układance widzi go Vitezslav Lavicka.

Majac wynik 4:3, "Miedziowi" mocno się go trzymali. Od 75 min cały mecz toczył się na połowie Zagłębia i to Śląsk starał sie sforsować szyki derbowego rywala.

Ostatnia minuta meczu to idealne podsumowanie tego szalonego meczu. Erik Expósito strzelił swoją TRZECIĄ bramkę i zapewnił Śląskowi punkt. Z derbowego zwycięstwa nie cieszyła się dziś żadna ze stron, ale piłkarze WKS-u z całą pewnością mogą być dumni z utrzymania zera w rubryce meczów przegranych.