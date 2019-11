Śląsk Wrocław - Wisła Płock. Zatrzymać lidera

Cud jednak nastąpił. Pięć kolejnych zwycięstw z rzędu sprawiło, że „Nafciarze” niespodziewanie przed pierwszym meczem tej kolejki zasiedli na fotelu lidera. Gdy dodamy do tego dobrą formę Jakuba Rzeźniczaka, który wcześniej kiepsko wypadał jako prawy obrońca (Sobolewski przestawił go na pozycję stopera- przyp. JG) oraz powołanie do reprezentacji dla Dominika Furmana, to najlepiej pokazuje, jaki postęp zrobiła ta drużyna.

Śląsk Wrocław - Wisła Płock TRANSMISJA NA ŻYWO - godz. 18, Canal+ Sport, poniedziałek 4.11.2019

Do treningów wrócił natomiast Krzysztof Mączyński, który w poprzednim meczu narzekał na ból kolana. Wygląda jednak na to, że będzie gotowy do gry. W masce trenuje Diego Żivulić. 27-latek w pojedynku z Rakowem Częstochowa w Bełchatowie złamał nos. Charakterny Chorwat deklaruje, że jeśli trzeba, to on wybiegnie na boisko, ale ostateczna decyzja należy tutaj do medyków i sztabu szkoleniowego. Pewnie wiele zależeć będzie od sytuacji Puerto, bo jeśli on zostanie jednak wykluczony, to trzeba będzie poszukać partnera dla Wojciecha Golli na środku obrony. Do formy wciąż wraca po kontuzji głowy Piotr Celeban. Na tej pozycji zostaje zatem Mariusz Pawelec oraz właśnie Żivulić i ewentualnie Dino Štiglec.

Sam Lavička o kontuzjach wypowiada się niechętnie i dość oględnie. - Wierzę, że przystąpimy do meczu w jak najsilniejszym składzie - mówi.