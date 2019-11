Śląsk Wrocław - Wisła Płock 3:1 (ZDJĘCIA KIBICÓW, 4.11.2019). To był jeden z gorszych meczów jeśli chodzi o frekwencję na Stadionie Wrocław w tym sezonie. Spotkanie Śląsk - Wisła Płock oglądało niespełna 8 tys. kibiców. Ci, którzy przyszli, nie żałowali. WKS pewnie pokonał niedawnego lidera 3:1 i do prowadzącej Legii traci tylko dwa punkty. BYŁEŚ NA MECZU? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIU! WAŻNE! DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Paweł Relikowski