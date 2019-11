Śląsk Wrocław - Wisła Płock 3:1. Mecz na Stadionie Wrocław

We Wrocławiu wszyscy kluczowi zawodnicy wygrali wyścig z czasem, więc od pierwszej minuty oglądaliśmy zarówno Krzysztofa Mączyńskiego (narzekał na kolano), jak i Israela Puerto (uraz mięśnia dwugłowego). Na ławce nie było za to kontuzjowanych Mateusza Radeckiego i Filipa Markovicia. W Wiśle Płock zabrakło przede wszystkim Jakuba Rzeźni-czaka, który kilka dni temu wylądował w szpitalu z zapaleniem opon mózgowych.

Lider ekstraklasy po 13 kolejkach bardzo szybko we Wrocławiu stracił bramkę. W 13 min były bramkarz Śląska Jakub Wrąbel (debiutował w Wiśle w meczu ligowym) podał do Dominika Furmana, ten źle odegrał do przodu, a wykorzystał to Krzysztof Mączyński, który niezbyt silnym, ale precyzyjnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie. Wyrównać mógł Damian Michalski, lecz błysnął w tym momencie Putnocky, który interweniował tak, jak nas do tego przyzwyczaił na początku sezonu.