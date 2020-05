Śląsk Wrocław trennuje przy Oporowskiej. Na boisku po dwie osoby [ZDJĘCIA]

Śląsk Wrocław wrócił do treningów. W poniedziałek i we wtorek (4-5 maja) piłkarze trenują tylko po dwie osoby na dwóch płytach przy Oporowskiej: głównej i bocznej od strony ul. Kruczej. Zajęcia rozłożone są w czasie (od rana do godz. 19), poszczególne dwójki nie spotykają się, a zawodnicy przyjeżdżają już w dresach i z murawy wsiadają prosto do swoich samochodów. Jeśli testy na koronawirusa będą negatywne (dziś pobierano wszystkim próbki krwi) od środy drużyna będzie ćwiczyć w większych grupach. Zobaczcie zdjęcia.

Restart Ekstraklasy już pewny. Znamy termin wznowienia rozgrywek Wideo