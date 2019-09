Śląsk Wrocław ogłasza dwóch nowych obcokrajowców. "Nie wykluczamy kolejnych wzmocnień"

Zdecydowanie większe emocje towarzyszą nazwisku Devoe'a Josepha, brat Cory'ego Josepha - zawodnika Sacramento Kings. Nowy nabytek Śląska także otarł się o NBA, jednak w 2012 roku nie został wybrany w drafcie (w tym samym roku do draftu zgłosił się Mathieu Wojciechowski, także bez skutku). 30-latek jest prawdziwym sportowym obieżyświatem - w swoim CV zapisuje grę w NCAA, na Ukrainie, w Hiszpanii, Turcji, Francji, Czarnogórze, Izraelu, Grecji, a nawet w Wenezueli. Ustatkował się na dłużej dopiero w Finlandii w barwach BC Nokia, średnio w meczu zdobywając 18,3 punktów na mecz przy ponad 51-procentowej skuteczności z gry. Do Śląska trafił z tureckiego Bandirma Kirmizi (tam 18,6 punktów oraz 4,4 asysty na mecz).

Torin Dorn, Clayton Custer, Micheal Humphrey i będący w klubie na zasadzie try-outu Kadeem Batts - tak prezentuje się "amerykańska" czwórka w Śląsku. Do nich (częśćiowo) dołącza Andrew Chrabascz. Reprezentuje Armenię, jednak posiada amerykańskie obywatelstwo z uwagi na miejsce urodzenia, tj. amerykańskie Portsmouth. Swoją karierę rozpoczynał w akademickiej lidze NCAA, po czym przeniósł się do Europy. W Belgii grał w Okapi Aalstar i Belfius Mons-Hainaut. W ostatnim sezonie na zachodzie Europy amerykański Ormianin notował średnio 9 punktów i 4,6 zbiórek na mecz.

Zgodnie z zasadami PLK, w kadrze meczowej musi znajdować się siedmiu Polaków. Pozostaje więc pięć "slotów" dla zawodników zza granicy. Oznacza to najprawdopodobniej rozstanie z testowanym Battsem, który w czterech meczach sparingowych zdobywał średnio 6 punktów na mecz ze strefy podkoszowej.

- To jest żywy organizm. Dziś, tj we wtorek o godzinie 10 mogę powiedzieć, że nie szykujemy żadnych ruchów. Jutro o godzinie 11 z kolei może się okazać, że będą konieczne. Reagujemy na wydarzenia - zapowiada prezes Lizak. Do treningów dołączył już Mathieu Wojciechowski, a po zakończonym mundialu w Chinach dojedzie Kamil Łączyński. 30-letni rozgrywający jako jedyny w kadrze Mike'a Taylora nie zebrał jeszcze minut na parkiecie.

Kadra Śląska:

Rozgrywający: Clayton Custer, Kamil Łączyński, Norbert Kulon

Rzucający obrońcy: Torin Dorn, Jakub Musiał, Aleksander Leńczuk

Niscy skrzydłowi: Mathieu Wojciechowski, Tomasz Żeleźniak

Silni skrzydłowi: Andrew Chrabascz, Aleksander Dziewa, Michael Humphrey, Michał Jodłowski

Podkoszowi: Kadeem Batts, Michał Gabiński, Szymon Tomczak