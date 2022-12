Śląsk Wrocław: Kto zasłużył na rózgę, a kto na pomarańcze?

Okres świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok zawsze jest dobrą okazją do podsumowań. Dotyczy to także Śląska Wrocław, mimo że zespół jest w połowie sezonu. Wydaje się jednak, że wcale nie trzeba zrobić zbyt wiele, by nadchodzący rok był lepszy od kończącego się. Poprzeczka nie wisi zbyt wysoko i pod śląskową choinką więcej jest rózg niż pomarańczy, ale nie oznacza to, że wszystko było źle. DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

FOT. Paweł Relikowski