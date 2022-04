Śląsk - Wisła Kraków. Ponad 7 tys. osób na trybunach Tarczyński Arena (ZDJĘCIA KIBICÓW Śląska 18.04.2022)

Pierwsze latarnie gazowe zaświeciły we Wrocławiu w 1843 roku. Zobacz jak przez lata zmieniało się oświetlenie ulic naszego miasta

Pierwsze latarnie gazowe zaświeciły we Wrocławiu w 1843 r. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że to stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe, bowiem w 1843 roku...