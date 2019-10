Śląsk II Wrocław – Górnik II Zabrze 4:0 (WYNIK, 31.10.2019). W spotkaniu rezerw Śląska i Górnika górą WKS. Wysokie zwycięstwo wrocławian

Oceny Śląska za mecz z Rakowem

Śląsk Wrocław przegrał z Rakowem Częstochowa 0:1 w meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie to rozegrano w Bełchatowie. Przedstawiamy oceny piłkarzy Śląska Wrocław za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej krytyki.