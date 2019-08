Śląsk - Cracovia. #IdęNaLidera - najlepszym zdecydowanie lepiej gra się przy pełnych trybunach (Śląsk Cracovia BILETY GDZIE KUPIĆ)

Pokora. To słowo zaakcentował Vítězslav Lavička na przedmeczowej konferencji. To doświadczony trener. Dobrze wie, że im wyżej się wespnie, tym bardziej bolesny będzie upadek. - Jesteśmy pierwsi w tabeli, ale to tylko początek sezonu. Ta drużyna nabiera pewności siebie dzięki kolejnym dobrym wynikom, jednak musimy zachować pokorę. Za nami tylko cztery mecze. Jeszcze sporo punktów do zdobycia - ostrożnie waży swoje słowa czeski trener.

Jakże trudno jednak zachować chłodną głowę, kiedy wszystkie przesłanki dookoła podsycają optymizm. Po czterech kolejkach Śląsk zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, remisując punktowo z równie rewelacyjną Pogonią Szczecin.

W ubiegłym tygodniu piłkarze Lavički ograli Lech Poznań przy ponad 32 tysięcznej publiczności. W sobotę rodzi się więc okazja by udowodnić, że i we Wrocławiu żyje się futbolem. Akcja promocyjna kluby pod hasztagiem #IdęNaLidera ma bardzo proste, fundamentalne założenie - Stadion Wrocław ma się wypełnić. W chwili pisania tego tekstu nieoficjalnie mówi się o 10 tys. sprzedanych wejściówek.